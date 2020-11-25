Vali Akbıyık, jandarma sosyal tesisinin temelini attı - Son Dakika

Vali Akbıyık, jandarma sosyal tesisinin temelini attı
25.11.2020 08:42
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları katkılarıyla İl Jandarma Komutanlığı için yapılan jandarma sosyal tesislerin temelini attı.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları katkılarıyla İl Jandarma Komutanlığı için yapılan jandarma sosyal tesislerin temelini attı.
Terörle mücadelede büyük başarılara imza atan İl Jandarma Komutanlığı personel için inşa edilecek 4 katlı sosyal tesisin temeli kurban kesimi ve duaların ardından Vali Akbıyık tarafından atıldı.
Temel atma törenine Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın katıldı. - HAKKARİ
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