Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık Kadın Polislerle Bir Araya Geldi

Vali Akbıyık Kadın Polislerle Bir Araya Geldi

30 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polis memurlarıyla yemekte bir araya geldi.

Vali Akbıyık Kadın Polislerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polis memurlarıyla yemekte bir araya geldi.

Polis Evi'nde organize edilen yemeğe Vali İdris Akbıyık'ın yanı sıra eşi Sevim Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kadın polis memurları katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya geldiği kadın polislerin gününü kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi. Vali İdris Akbıyık, "Kadınlarımıza bir günü bahşetmek bir şey değil. Yılın 365 gününü onlara vermek lazım. Bizim kültürümüzde, inancımızda kadını bir güne sığdıramayız, onları her zaman hatırlamamız gerekiyor" dedi.

Hakkari'de görev yapmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, "Burada görev yapmanın mutlaka zorlukları var. Ama Türkiye'de yaşayan her Türk vatandaşı Hakkari'yi göremez. Görenler şanslı. Vatan, millet hizmeti, bu sevgi, duygu Hakkari'de en güzel şekilde yaşanıyor. Hakkari'yi tercih ettiğiniz için de hepinizi tebrik ediyorum. Kadınlar gününüzü tekrar kutluyorum. Bundan sonraki hayatınızda sizlere ailelerinizle birlikte mutluluklar, görevinizde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:44 Kaynak: İHA

Hakkari, Polis, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rezidansta Kenevir Serası Kuran Üniversiteliyi Yangın Ele Verdi Katil Zanlılarından "Siz Niye Yoruldunuz Biz Teslim Olmayı Düşünüyorduk" Tepkisi

Annesini Kanserden Kaybeden Hande Erçel, Paylaşımıyla Duygulandırdı Prof. Selhan Endres'in Ölümü Oyuncu Hazal Kaya'yı Yasa Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 11:14:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık Kadın Polislerle Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]