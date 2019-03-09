Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, Kadın Polislerle Bir Araya Geldi

Vali Akbıyık, Kadın Polislerle Bir Araya Geldi

2 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polis memurlarıyla yemekte bir araya geldi.

Vali Akbıyık, Kadın Polislerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polis memurlarıyla yemekte bir araya geldi.


Polisevinde düzenlenen programda konuşan Akbıyık, kadın polislerin gününü kutlayarak görevlerinde başarı diledi.

Akbıyık, "Kadınlarımıza bir günü bahşetmek bir şey değil. Yılın 365 gününü onlara vermek lazım. Bizim kültürümüzde, inancımızda kadını bir güne sığdıramayız, onları her zaman hatırlamamız gerekiyor." dedi.

Hakkari'de görev yapmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Burada görev yapmanın mutlaka zorlukları var. Ama Türkiye'de yaşayan her Türk vatandaşı Hakkari'yi göremez. Görenler şanslı. Vatan, millet hizmeti, bu sevgi, duygu Hakkari'de en güzel şekilde yaşanıyor. Hakkari'yi tercih ettiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Kadınlar gününüzü tekrar kutluyorum. Bundan sonraki hayatınızda sizlere ailelerinizle birlikte mutluluklar, görevinizde başarılar diliyorum."

Programa Vali Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:05 Kaynak: AA

Polis, Dünya Kadınlar Günü, Hakkari, Güncel
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