Vali Akbıyık, Kar Yağışı Altında Güvenlik Noktalarını Denetledi
2 saat önce
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, dün gece kar yağışı altında jandarma ve polis uygulama noktalarında denetlemelerde bulundu.
Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, dün gece kar yağışı altında jandarma ve polis uygulama noktalarında denetlemelerde bulundu.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberinde Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Yeni Köprü Jandarma Karakolu Uygulama Noktası, Zap Jandarma Karakolu
ve Depin Polis
Uygulama noktalarını ziyaret ederek denetlemelerde bulundu. Zorlu kış şartlarında nöbet tutan polis ve askerlerle bir araya gelen Vali Akbıyık, polis ve jandarma personeli ile bir süre sohbet ederek kolaylıklar diledi.
Burada kısa bir açıklama yapan Vali Akbıyık, "Bu akşam jandarma ve ilimiz merkezindeki polis noktalarımızı denetledik. Bütün jandarma ve polislerimiz görevlerinin başında canla başla görev yapıyorlar. Onlara kolaylıklar diliyorum" dedi - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:45 Kaynak: İHA
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