Vali Akbıyık, Karla Mücadele Ekibiyle Bir Araya Geldi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi ile yemekte bir araya geldi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi ile yemekte bir araya geldi.





Kentteki bir lokantada düzenlenen programda konuşan Vali Akbıyık, zorlu kış şartlarına rağmen özverili çalışmalarda bulunan karla mücadele ekibini tebrik etti.





Yapılan çalışmaların devleti ve vatandaşı mutlu ettiğini belirten Akbıyık, şöyle konuştu:



"3 aydır burada görev yapıyoruz. Allah'a çok şükür Özel İdare ile ilgili bizleri üzecek bir durum olmadı. Karla mücadelede, yol yapımında hepiniz gece gündüz demeden koştunuz. Ben Hakkarililer adına hepinize teşekkür ediyorum. Karayolları ve belediye ekiplerini de unutmamak lazım. Onlar da canla başla çalışıyor. Hepimizin amacı birlik ve beraberlik içerisinde Hakkari halkına hizmet etmek. İnşallah bu hizmetler artarak devam edecek. Hakkari'miz de bu huzur, güven, sevgi ve kardeşlik artarak devam edecek. Ayrıca sağlıkçılarımız, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız hepsi Hakkari insanımızın huzuru güvenliği için gece gündüz demeden her türlü riski göze alarak çalışıyorlar ben hepsine teşekkür ediyorum."



Personelin 2 bin 400 metrekarelik yol ağında karla mücadele çalışması yürüttüğünü vurgulayan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk ise bu çalışmalar için 6,5 milyon lira harcama yapıldığını ifade etti.



Duruk, "Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyen arkadaşlarımız, kapalı köy ve mezra yolu bırakmayarak güzel bir çalışma örneği gösterdiler." diye konuştu.



Programa Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da katıldı.

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