Vali Akbıyık, Kayak Merkezini Ziyaret Etti
4 dakika önce
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.
Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi
'ni ziyaret etti.
Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal tarafından karşılanan Akbıyık, merkezin daha donanımlı hale gelmesi için yürütülen çalışmaları inceledi.
Ardından merkezi gezen Akbıyık, buradaki çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Akbıyık'a ziyaretinde Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, İl Jandarma
Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:05 Kaynak: AA
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