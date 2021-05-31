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Vali Akbıyık, kayak merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Akbıyık, kayak merkezini ziyaret etti

31.05.2021 14:26
Vali Akbıyık, kayak merkezini ziyaret etti, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Mergabütan Kayak Merkezinde yapımı devam eden 120 yataklı otel inşaatında denetlemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Mergabütan Kayak Merkezinde yapımı devam eden 120 yataklı otel inşaatında denetlemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Akbıyık, inşaat çalışmalarına başlanan otelin 120 yataklı olacağını belirterek, "50 odalı, 36 standart, 2 suit olmak üzere 120 yataklı olacak. Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi kış turizminde önemli bir yer alacak. İnşallah 2023'e kadar çok farklı bir Hakkari karşımıza çıkacak. Hakkari Kayak Turizmiyle Dünyaya Açılıyor projesi kapsamında Mergabütan Kayak Merkezindeki otel inşaatı devam ediyor" dedi. - HAKKARİ

Vali Akbıyık, kayak merkezini ziyaret etti

Hakkari, İnşaat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali Akbıyık, kayak merkezini ziyaret etti - Son Dakika


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