Vali Akbıyık, kaza yerinde inceleme yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Akbıyık, kaza yerinde inceleme yaptı - Son Dakika

Vali Akbıyık, kaza yerinde inceleme yaptı

6 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 3 Özel Harekat Polisinin yaralandığı kazanın yaşandığı yerde inceleme yaptı.

Vali Akbıyık, kaza yerinde inceleme yaptı, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 3 Özel Harekat Polisinin yaralandığı kazanın yaşandığı yerde inceleme yaptı.

Akbıyık, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Merzan Mahallesi'ne geldi.

Kazanın yaşandığı yerde incelemelerde bulunan Akbıyık, bölgede olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akbıyık, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti

Akbıyık, daha sonra belediye binasının alt katındaki camide işitme engellilere yönelik açılan kursta Kur'an-ı Kerim öğrenen kursiyerlerle bir araya geldi.

Kursiyerlerle sohbet eden Akbıyık, bu tür kursların kentteki engelli bireyler için önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Akbıyık, iki kursiyere başarı belgesi verdi.

Hakkari, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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