Vali Akbıyık, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve protokol üyeleri, basın mensuplarıyla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sinema salonunda düzenlenen etkinlikte, filmi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün öyküsünü anlatan filmi, yarından itibaren bin öğrencinin izlemesinin sağlanacağı belirtildi.

Filmi, Akbıyık'ın yanı sıra Vali Yardımcıları, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Adalet Komisyonu Cenk Özbaş, bazı kurum amirleri, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada ve basın mensupları izledi.