- Vali Akbıyık; "Korona virüsü Hakkari'den kovacağız" - Son Dakika

- Vali Akbıyık; "Korona virüsü Hakkari'den kovacağız"

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari halkının korona virüs tedbirlerine uyduğunu belirterek, "İnşallah biz bunu Hakkari'de kovacağız" dedi.

Vali Akbıyık koordinasyonunda belediye, jandarma, emniyet, müftülük, sağlık, tarım ve milli eğitim, muhtar, imam ve STK temsilcilerinin katılımıyla 'Sağlık İcin Hepimiz İçin sloganıyla" korona virüs denetimi yapıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapacaklarını anımsatan Akbıyık, bu denetimler tüm ilgili kurumlar, sivil toplum örgütleri ve muhtarlarla gerçekleştireceklerini söyledi. Vali Akbıyık, "Hakkari halkı kurallara uyuyor. Ama maalesef korona virüs Hakkari'de de devam ediyor. İnşallah biz bunu Hakkari'de kovacağız. Hakkari halkıyla beraber bu virüsü ülkemizden, Hakkari'mizden beraber göndereceğiz. Artık insanlarımız ölmeyecek. Hayat normale dönecek. İnşallah köy okullarımızı ve özel öğretimleri pazartesi günü açacağız. Ayrıca ilk okulları açıyoruz. Hayatın normale dönmesi gerekiyor. Bu da bizim maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ancak bunu sağlayabiliriz. Buradan bunları Hakkari halkına sözlü olarak yerinde de ileteceğiz. Tekrar çağrı yapıyoruz lütfen kurallara uyalım. Yaşlılarımız, hastalarımız bizi erken terk etmesinler. Biz hayatı Hakkari'yi seviyoruz. Onun için de korona ile mücadele edeceğiz. Sağlık için hepimiz için bugün alanlardayız" dedi.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler cadde ve işyerlerini tek tek dolaşarak denetimlerde bulundular. Vatandaşlarla aynı masayı paylaşan Vali Akbıyık, kendileri ile bir süre sohbet ederek, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesini istedi. Denetimlerde Vali Akbıyık'a, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ilgili kurum amirleri, toplum polisi, mahalle muhtarları eşlik etti.