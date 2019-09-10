Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık. KSPK heyeti Çukurca'yı ziyaret etti
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Vali Akbıyık. KSPK heyeti Çukurca'yı ziyaret etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK) üyeleri, Irak'ın sınırında bulunan Çukurca ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık. KSPK heyeti Çukurca'yı ziyaret etti, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK) üyeleri, Irak'ın sınırında bulunan Çukurca ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile birlikte Çukurca ilçesini ziyaret eden KSPK Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ve H. Hümeyra Şahin ile Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, ilk olarak yaklaşık bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi Emir Şaban Camisi'ni ziyaret etti. Ardından 400 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi taş değirmeninde susamın tahine dönüştürülmesini yerinde izleyen Vali Akbıyık ve kurul üyeleri, ilçedeki tarihi taş evleri de ziyaret ettikten sonra Çukurca'da üretilen ve "Zap" markası adı altında satışa sunulan organik ürünleri yakından inceledi. Daha sonra Çukurca Aile Destek Merkezine geçen Vali Akbıyık ve kurul üyeleri, burada kadınlar tarafından yapılan el emeği göz nuru kilimleri yakında incelediler. Çukurca ilçesi ziyaretinin ardından il merkezine dönen Vali Akbıyık ve kurul üyeleri, çarşı merkezini gezerek vatandaşlarla bir süre sohbet ettiler. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:23 Kaynak: İHA
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