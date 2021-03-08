Vali İdris Akbıyık, Aile Destek Merkezi'ndeki sergiyi ziyaret etti - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi'ndeki kadın kursiyerlerin açtığı sergiyi ziyaret etti.

Vali Akbıyık, Medrese Mahallesi'nde bulunan merkezde 227 kursiyer tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Kadınların gününü kutlayan Akbıyık, Türkiye'de son yıllarda aile ve kadınların korunmasına yönelik yasa ve düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Akbıyık, şöyle konuştu:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Aile destek merkezleri bizim için önemli. Burada kadınlar çok güzel ürünler ortaya koyuyor. İstihdama yönelik birçok kurs açılıyor. Hakkari merkezde şu an iki tane Aile Destek Merkezi var. İnşallah bundan sonraki süreçte bunların sayısını artırırız."

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleriyle kursiyerlere çeşitli hediyeler takdim eden Akbıyık'a, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Sait Abdullahoğlu eşlik etti.