Vali Akbıyık, led ışık süslemeleri çalışmalarını denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Akbıyık, led ışık süslemeleri çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Vali Akbıyık, led ışık süslemeleri çalışmalarını denetledi

6 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 71 aydınlatma direğine takılmaya başlanan lale motifli led ışık süsleme çalışmalarını yerinde denetledi.

Vali Akbıyık, led ışık süslemeleri çalışmalarını denetledi, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 71 aydınlatma direğine takılmaya başlanan lale motifli led ışık süsleme çalışmalarını yerinde denetledi.


2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında belediye tarafından şehre güzel bir görünüm sağlanması amacıyla Tekser mevkiinden Medeni Sancar Kavşağı'na kadar olan 71 aydınlatma direğine led ışıklandırma takılmaya başlandı. Lale motifli led ışık süsleme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Akbıyık, ilgililerden bilgi aldı.


Çalışmalar kapsamında Medeni Sancar Kavşağı'na 8 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğinde led ışıklı kavşak motifi yerleştirileceği de belirtildi.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, 2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında birçok proje gerçekleştirecekleri müjdesini verdi. - HAKKARİ

Dönüşüm, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:12 Kaynak: İHA
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