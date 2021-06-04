Vali Akbıyık, mahkumlara kitap bağışında bulundu - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için başlatılan "Bir Kitap Bir Umut" kampanyasına kitap bağışında bulundu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü gereğince, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için ülke genelinde başlatılan kitap bağış kampanyası Hakkari'de devam ediyor.

Hakkari Belediyesi önünde kurulan standı ziyaret eden Vali Akbıyık, kampanya hakkında bilgi alarak kitap bağışında bulundu.

Hakkari Başsavcısı İsmet Çınar, kitap bağışından dolayı Vali Akbıyık'a teşekkür etti.

Bağışta bulunan Vali Akbıyık'a bazı kurum müdürleri de eşlik etti.