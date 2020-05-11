Vali Akbıyık, Mir Kalesinde incelemede bulundu - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında parkların ve seyir tepesinin yapılacağı Mir Kalesinde incelemelerde bulundu.

Akbıyık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'de birçok projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

İlk etapta 2020-2023 yıllarını kapsayan Hakkari Değişim ve Dönüşüm projesini hazırladıklarını belirten Akbıyık, şunları aktardı:

"Burada 20 proje var. Bu projelerden bir tanesi de Hakkari halkının en çok istediği Mir Kalesinin kullanıma açılmasıydı. Geçtiğimiz günlerde tüm belediye başkanlarımız ve milletvekilimizle beraber Çevre ve Şehircilik Bakanımızla bir görüşme yaptık. Zaten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı buranın proje ihalesini yapmıştı. Bakanımızın da talimatı ile 2020 yılı içerisinde inşallah burası bitirilecek ve Mir Kalesi 2021 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Burada çok güzel parklar, seyir yerleri ve güzel bir çevre düzenlemesi regresyonu yapılacak."