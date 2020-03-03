Vali Akbıyık muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Akbıyık muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Vali Akbıyık muhtarlarla bir araya geldi

7 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentteki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi.

Vali Akbıyık muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentteki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi.


15 değişik mahalle muhtarıyla belediyedeki makamında bir araya gelen Vali Akbıyık, yaklaşık 4 aydır Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptığını belirtti. Hakkari'ye hizmet etmeye gayret ettiklerini ifade eden Vali Akbıyık, "Hakkari'mizin daha yaşanılabilir, daha güzel bir çevreye kavuşması için muhtarlarımızla kurum amirlerimizle devletin tüm birimleriyle koordinasyon içerisinde hizmetlerimizi yapıyoruz. Büyük bir kıştan geçiyoruz. Karla mücadelede Hakkari Belediyesi olarak çok başarılı hizmet ettik. Hiçbir vatandaşımız mağdur kalmadı. Muhtarlarımızla zaman zaman bu toplantıları yapıyoruz. Elimizde 'Hakkari Gelişim Dönüşüm' projemiz var. Yaklaşık 20-25 civarı projemiz. Bunları paylaşacağız, tabi ki Hakkari'nin su sorunundan çevre ile ilgili konulara kadar, yol sorunu ve diğer sorunlara kadar hepsini ele alıp gerek Ankara'da, gerek bölge kuruluşlarına her türlü girişimi yaparak elde ettiğimiz imkanlarla inşallah sorunları çözeceğiz. Bugünde muhtarlarımızla fikir alışverişi yapacağız" dedi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:01 Kaynak: İHA
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