Vali Akbıyık, öğrencilere aşure ikram etti

Hakkari Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaş ve öğrencilere aşure ikramında bulundu.



Gençlik merkezinde gerçekleşen programa Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.



Programda, Vali Akbıyık da görevlilerle birlikte vatandaşlara ve öğrencilere aşure ikramında bulundu. - HAKKARİ