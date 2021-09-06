Üye Girişi
Vali Akbıyık, öğrencilerin heyecanına ortak oldu - Son Dakika

Vali Akbıyık, öğrencilerin heyecanına ortak oldu

06.09.2021 12:57

- Vali Akbıyık, öğrencilerin heyecanına ortak oldu Hakkari'de 2021-2023 eğitim-öğretim açılışı törenle yapıldı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nda, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının açılış programına katılarak öğrencilerin okul...

- Vali Akbıyık, öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Hakkari'de 2021-2023 eğitim-öğretim açılışı törenle yapıldı

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nda, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının açılış programına katılarak öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu.

Ülke ve il genelinde alınan salgın tedbirleri kapsamında, ilkokul, ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür tarafından karşılanan Vali Akbıyık, öğrencilerin kendilerine çiçek takdiminden sonra öğretmen ve öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı törenine katıldı. İlk ders zilinin çalınmasıyla birlikte öğrenciler, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sınıflarına geçti. Ardından 17 okulda yenilenen öğretmenler odaları hakkında İl Müdürü Bilal Gür'den bilgi alan Vali Akbıyık, şık bir tasarımla öğretmenlerin daha rahat ve huzurlu bir ortamda dinlenmelerine olanak sağlayacak olan yeni öğretmenler odasının hayırlı olmasını dileyerek öğretmenlerle bir araya geldi.

Hakkari'deki okulların fiziki şartlarının iyi bir durumda olduğunu, tüm okullarımızın yeni eğitim-öğretim yılına hazır olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, aşı, maske, mesafe ve hijyen uyarısıyla öğretmenlere başarı diledi. Vali İdris Akbıyık, İl Müdürü Bilal Gür'le birlikte sosyal mesafe kuralı çerçevesinde sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet edip, onlara kitap ve kırtasiye seti hediye etti. Öğrencilerin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Akbıyık, "Bugün, 2021-2022 eğitim-öğretim yılına sizlerle giriyoruz, sizin kadar mutluyuz. İnşallah hiçbir kesinti olmadan bundan sonra sağlıkla derslerimize, eğitimimize devam edeceğiz. Hakkari'de göreve başladığım günden bu yana birinci meselemiz ve gündemimiz eğitim olmuştur. Tek gayemiz, vatanını, milletini seven, gören, araştıran, merak eden idealleri ve hayalleri olan nesiller yetiştirmek. Bunun yolu da hiç şüphesiz ki okumaktan, kitaplardan geçiyor. Bir Kitap Bir İnsan Projemizle, çok geniş kitlelere ulaşarak okuma sevgisini, okuma kültürünü aşıladığımızı düşünüyorum. Bu kampanyamızla kitap okuma oranını inşallah daha da artıracağız ve Hakkari eğitimde kaliteye oynayacak" diyerek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Pandemi tedbirleri nedeniyle velilerin kabul edilmediği açılış töreninde, İl Emniyet Müdürlüğü'nden Toplum Destekli Polisler de öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Vali Akbıyık, öğrencilerin heyecanına ortak oldu
Vali Akbıyık, öğrencilerin heyecanına ortak oldu
Vali Akbıyık, öğrencilerin heyecanına ortak oldu
Vali Akbıyık, öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Cumhuriyet, Hakkari, Kitap, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Akbıyık, öğrencilerin heyecanına ortak oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı 14:16 Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da 14:07 Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü 13:59 İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü
Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de 13:32 Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti 13:21 Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak 13:16 TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak
Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor 12:03 Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim 11:53 Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim

Son Dakika Haberleri
14:15 Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı
14:07 Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da
14:02 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı
13:59 İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü
13:56 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı
13:32 Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de
13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
13:21 Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti
13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı
13:16 TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak
Kerem Aktürkoğlu'nun babası yürek burktu! Marcao yüzünden sağlığı bozuldu Kerem Aktürkoğlu'nun babası yürek burktu! Marcao yüzünden sağlığı bozuldu         
14:18
Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan tırda 20 milyon lira değerinde 275 kilogram eroin ele geçirildi Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan tırda 20 milyon lira değerinde 275 kilogram eroin ele geçirildi         
14:12
Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı         
14:03
Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı         
13:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır         
13:25
Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı         
13:19
Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim         
12:15
Su bidonuna düşen küçük Melek, boğularak hayatını kaybetti Su bidonuna düşen küçük Melek, boğularak hayatını kaybetti         
11:58
Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da         
11:47
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı         
10:42
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı         
10:34
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 14:23:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Akbıyık, öğrencilerin heyecanına ortak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement