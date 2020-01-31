Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'nin birinci deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu belirterek, "Tüm kurumlarımızla olası bir felakete karşı hazır haldeyiz" dedi.



Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte AFAD Hakkari İl Müdürlüğüne yeni atanan Resul Karadeniz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yeni atanan Emin Yıldırım'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak çalışmaları hakkında brifing aldı. İlk olarak AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz'i ziyaret eden Vali Akbıyık, Hakkari'nin coğrafya olarak çok zor bir coğrafya olduğunu belirterek, "Beklide kar Türkiye'de en çok Hakkari'de yağdı. İl özel idaresi, karayolları, DSİ ekipleri ve belediyemiz, devletin tüm birimleri işbirliği halinde kar kışla mücadele ediyor" dedi.



Hakkari'nin birinci deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu da ifade eden Vali Akbıyık, "Birinci deprem kuşağı üzerinde bulunduğumuzdan dolayı da tüm kurumlarımızla Allah korusun olası bir felakete karşı hazır halde olmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta Elazığ ve Malatya depremi oldu. İnsanlarımızı kaybettik, tekrar kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diyorum. Bu depremin bize bir ibret ve örnek olması gerekiyor. Yeni atanan AFAD Müdürümüzden brifing alacağız. Hazır mıyız? Neler yapıyoruz?" dedi.



AFAD Müdürü Resul Karedeniz ise, halkı bilgilendirmeye çalıştıklarını, kurumlarla görüştüklerini ve eğitimler verdiklerini belirterek, "Biz yerelde güçlenmek istiyoruz. Etkin müdahale konusunda tüm kurumlarla iletişim halindeyiz. Hakkari merkez Tekse civarında konteyner bölgesi oluşturduk. İlçelerimizde de gerekli önlemleri aldık. Olası bir afet durumu için hazırlıklarımızı yaptık. Hakkari birinci derece deprem bölgesidir. AFAD olarak birinci derece nitelendirmiyoruz. Çünkü risk haritamız var. Bu risk haritasında mahalle mahalle, köy köy analiz yapabiliyoruz. Daha önceki depremlerde çok sıkıntılar yaşadık, ama biz 2011 Van depremi ve Elazığ depreminde ülke olarak müdahale konusunda çok daha etkili olduğumuzu gördük. Bu da kurumların koordinasyonu ile oldu. Halkı bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak, afet kültürünü Hakkari'ye yerleştirmek lazım. Yerleştiğimiz zaman daha da etkin olacağız" şeklinde konuştu.



Daha sonra Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'ı makamında ziyaret eden Vali Akbıyık, "Gençlik ve spor Bakanımız ve Spor Toto Genel Müdürümüzle protokol imzaladık. Her yere iki adet spor tesisi, kapalı salonlar, yüzme havuzu, açık spor alanları, Hakkari merkezde de kayak merkezimizde konaklama tesisi yapacağız. Spor sahası ve diğer projeler var. Hakkari'ye 41 milyon 500 bin liralık bir yatırım yapılacak. Bunun haricinde kayak merkezi Hakkari için büyük bir imkan. İnşallah dağ ve kış turizmini de daha cazip hale getireceğiz. Şu anda bile Irak'tan ve İran'dan buraya gelmek isteyenlerin talepleri var. İnşallah turizm merkezi haline gelecek. Bunun haricinde spor alanında Hakkari'nin çocukları, gençleri yetenekli ve gayretlidir. Kadın futbol takımımız çok iyi durumda, engelli basketbol takımımız, diğer voleybol takımlarımız çok başarılı sonuçlar alıyorlar. Dünyada ve Avrupa müsabakalarında çok iyi dereceler alıyorlar. Spor içinde gelen yeni müdürümüz Emin Bey ile beraber daha güzel başarılara imza atacağız" dedi. - HAKKARİ