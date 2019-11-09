Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, otopark alanını denetledi
Son Dakika Güncel Vali Akbıyık, otopark alanını denetledi

Vali Akbıyık, otopark alanını denetledi

7 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehiriçi trafiğini hafifletmek amacıyla geçici olarak yapılan otopark alan çalışmalarını yerinde denetledi.

Vali Akbıyık, otopark alanını denetledi, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehiriçi trafiğini hafifletmek amacıyla geçici olarak yapılan otopark alan çalışmalarını yerinde denetledi.


Vali Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, otopark sorununa çözüm bulmak amacıyla Bulvar Caddesindeki Valilik Parkı yanında bulunan 7 bin metre kare alan üzerindeki geçici olarak yapılan otopark dönüştürme çalışmalarını denetledi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması
Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 17:45:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, otopark alanını denetledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]