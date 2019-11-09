Vali Akbıyık, otopark alanını denetledi
7 saat önce
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehiriçi trafiğini hafifletmek amacıyla geçici olarak yapılan otopark alan çalışmalarını yerinde denetledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehiriçi trafiğini hafifletmek amacıyla geçici olarak yapılan otopark alan çalışmalarını yerinde denetledi.
Vali Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, otopark sorununa çözüm bulmak amacıyla Bulvar Caddesindeki Valilik Parkı yanında bulunan 7 bin metre kare alan üzerindeki geçici olarak yapılan otopark dönüştürme çalışmalarını denetledi. - HAKKARİ
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