Vali Akbıyık sağlık çalışanları ile iftar yaptı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen iftar programına katıldı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen iftar programına katıldı.



Hakkari Devlet Hastanesi yemekhanesinde verilen yemeğe Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Yardımcıları Mustafa Pala ve Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Hastane Müdürü Nejdet Demir, Hakkari Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcı Op. Dr. Hakan Tezel, birim müdürleri ile sağlık çalışanları katıldı.



Okunan duaların ardından protokol üyeleri ile sağlık çalışanları oruçlarını açtı.



İftar programında kısa bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, sağlık çalışanları olarak düzenledikleri iftar programına katılan Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyelerine teşekkür etti.



Daha sonra bir açıklama yapan Vali İdris Akbıyık ise Ramazan'ın 25. gününde Hakkari'de toplumun farklı kesimleri ile bir araya geldiklerini söyledi.



Sağlık çalışanları ile iftar programında bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu anlatan Vali Akbıyık, "Yaklaşık 25 gündür her gün başka bir kesimle iftar açıyoruz. Bu gün de sağlık teşkilatıyla beraberiz. Tabi Hakkari hassas bir yer. Sağlık görevlileri, doktorlarımız ve hemşirelerimiz açısından da hassasiyet arz ediyor. Türkiye'nin diğer illerine göre de arkadaşlarımız daha aktif ve daha zor şartlarda çalışıyorlar. Ama çok şükür ben 7 aydır Hakkari'deyim bizi üzecek en ufak bir olay olmadan canla başla gayret ediyorlar. Zaman zaman şehit ve yaralılarımız da oluyor. Çok şükür bugüne dek bizleri üzecek bir ihmal ve sıkıntı olmadı. Tüm hastane personeline teşekkür ediyorum ama özellikle 112 personeline de teşekkür ediyorum. Özellikle kışın çok güzel işlere imza attılar. Hastalarımızı zamanında hastaneye yetiştirdiler. Bugün onlarla iftar açıyoruz. Tekrardan hepsine teşekkür ederken, hepinizin Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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