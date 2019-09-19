Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi
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Vali Akbıyık, şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi

21 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Vali Akbıyık, şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi, System.String[]

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi.


Valilik tarafından ordu evinde düzenlenen yemeğe; Vali İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ahmet Aşık, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Duygu Demirayak Durmaz, vali yardımcıları İdris Koç ve Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk,


İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkari İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Emrullah Kaya, Hakkari Güvenlik Kurucu Derneği Başkanı Sadi Özatak, kamu kurum ve kuruluş amirleri, askeri personel, polis memurları ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.


Burada konuşan Vali İdris Akbyık, "Bugün vatan için, millet için şehit olanlara rahmet diliyorum, yaralılara ise uzun ömürler ve sağlıklı bir hayat diliyorum. Biz her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız" dedi.


Vali Akbıyık, 91 yaşındaki Kore Gazisi Yusuf Kaya'ya törende beraber çektirdiği çerçeveli fotoğrafını hediye etti. - HAKKARİ

19 Eylül Gaziler Günü, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:25 Kaynak: İHA
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