Vali Akbıyık, şehit ailelerini görüntülü arayıp bayramlarını kutladı - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailelerini görüntülü arayarak bayramlarını kutladı.

Akbıyık, Merzan Mahallesi'nde oturan, şehit Faysal Beyter'in eşi Divan Beyter, Pehlivan Mahallesi'ndeki şehit Davut Özkan'ın eşi Amina Özkan ve Yeni Mahalle'deki şehit Mehmet Yılmaz'ın eşi Süreyya Yılmaz'ı, Ramazan Bayramı dolayısıyla görüntülü aradı.

Ailelerin bayramını kutlayan Vali Akbıyık, her zaman onların yanında olduklarını belirterek, sorun ve taleplerini dinledi.

Şehit aileleri ise kendilerini yalnız bırakmayan ve bayramlarını kutlayıp sıkıntılarını dinleyen Akbıyık'a teşekkür etti.

Öte yandan, Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de aileleri ziyaret edip, çeşitli hediyeler verdi.