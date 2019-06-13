Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, şehit Özatak için okutulan mevlide katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Vali Akbıyık, şehit Özatak için okutulan mevlide katıldı

2 saat önce

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 Şubat 2016 tarihinde terörle mücadele kapsamında yürütülen hendek operasyonlarında şehit olan Hakkarili Teğmen Abdulselam Özatak için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Vali Akbıyık, şehit Özatak için okutulan mevlide katıldı, System.String[]
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 Şubat 2016 tarihinde terörle mücadele kapsamında yürütülen hendek operasyonlarında şehit olan Hakkarili Teğmen Abdulselam Özatak için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Durankaya beldesinde bulunan şehidin evinin bahçesinde okutulan mevlit programına Vali İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk,İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakıf ve Dernek Başkanı Abdurrahman Er, şehit Teğmen Abdulselam Özatak'ın babası Salih Özatak, ailesi ve yakınları ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftülüğünde görevli imamlar tarafından okunan Mevlid-i Şerif programında İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından şehit Teğmen Abdulselam Özatak ve bütün şehitlerin ruhuna Fatiha'lar okunarak dualar edildi.

Mevlit programında bir konuşma yapan Vali İdris Akbıyık, Allah'ın okutulan Kur'an-ı Kerim'i, mevlidi kabul etmesini dileyerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Allah şehidimizin annesine, babasına, kardeşlerine kalanlara uzun ömür versin. Şehitlerimiz Peygamberlerle beraberler. Allah herkese şehitlik nasip etmez, sevdiği kollarına şehitliği nasip eder. Okutulan Mevlid-i Şerif'in ve yapılan duaların kabul edilmesini diliyorum. Allah'tan şehidimizin ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun" dedi.

Daha sonra programda, vatandaşlara ikramda bulunuldu. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:43 Kaynak: İHA
Sur, Diyarbakır, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpek kuduz çıktı, köy 6 ay boyunca karantinaya alındı Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:17:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, şehit Özatak için okutulan mevlide katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]