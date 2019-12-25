Vali Akbıyık şehit torunu ve gazi kızını doğum gününde yalnız bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Akbıyık şehit torunu ve gazi kızını doğum gününde yalnız bırakmadı - Son Dakika

Vali Akbıyık şehit torunu ve gazi kızını doğum gününde yalnız bırakmadı

6 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, terör saldırısında dedesi şehit olan ve babası da gazi olan 6 yaşındaki Tuana Yaren Adıyaman'ı doğum gününde yalnız bırakmadı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, terör saldırısında dedesi şehit olan ve babası da gazi olan 6 yaşındaki Tuana Yaren Adıyaman'ı doğum gününde yalnız bırakmadı.

Akbıyık, şehit isimlerinin verildiği Deneyap Teknoloji Atölyesinde düzenlenen programda karşılaştığı ve kendisini doğum gününe davet eden küçük kızın isteğini yerine getirdi.

Vali Akbıyık, 1995 yılında il merkezine bağlı Ağaçdibi köyünde bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Yusuf Adıyaman'ın oğlu gazi İbrahim Adıyaman'ın kızı Tuana Yaren'in doğum günü kutlamasına katıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdür Vekili Dr. Savaş Şimşek ile şehit evini ziyaret eden Akbıyık, aileyi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Küçük kızın doğum gününü kutlayarak birlikte pasta kesen Akbıyık, Adıyaman'a bisiklet hediye etti.

Aile fertleriyle bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, şehitlerimizin isimlerini Deneyap Teknoloji Atölyesine verirken orada şehit torunu ve gazi kızı Tuana Yaren ile karşılaştıklarını söyledi.

Akbıyık, "Tuana Yaren bugün doğum günü olduğunu söyleyerek bizleri doğum gününe davet etti. Biz de bugün Yaren'in doğum gününde onunla beraberiz. Yaren bugün 6 yaşına girdi. Kendisine nice yıllar diliyoruz." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Öztürk, Emniyet Müdür Vekili Şimşek ve MHP İl Başkanı Fatih Özbek de Tuana Yaren'i kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Şehit güvenlik korucusu Yusuf Adıyaman'ın eşi Kitan Adıyaman torununun davetini kırmayarak doğum gününe katılan Akbıyık'a teşekkür ederek ziyaret anısına kilim hediye etti.

Vali Akbıyık şehit torunu ve gazi kızını doğum gününde yalnız bırakmadı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:41 Kaynak: AA
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