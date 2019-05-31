Vali Akbıyık şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Hakkari Valisi İdris Akbyık, Yüksekova Kaymakamlığınca şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı.

Hakkari Valisi İdris Akbyık, Yüksekova Kaymakamlığınca şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şehitlerimiz olmasaydı bugün biz de olmazdık. Bin yıldır şehit verdik. Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de 250 bin şehit verdik. Kurtuluş Savaşı'nda, Sarıkamış'ta, Kore'de, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz'da İstanbul'da, Ankara'da, dünyanın her yerinde şehitlerimiz var. Bu şehitlerimiz kanlarını dökerek burayı vatan yaptılar. Bizler de onların bize emanet ettiği vatan topraklarına sahip çıkmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Şehitlerimiz Türk milletinin evlatlarıdır.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve kuruluşları olarak şehit yakınlarımıza, gazilerimize bütün imkanlarımız dahilinde destek çıkacağız. Onların daha rahat bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yapacağız."

Kaymakam Ramazan Kendüzler ise memleketin geçmişte olduğu gibi bugün de vatan uğruna şehitler verdiğini belirterek, "Şehit yakınları bizler için çok önemli. Başımızın üzerinde yerleri var. Kapımız onlar için her zaman açıktır." dedi.

Ardından Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'ne geçen Vali Akbıyık, burada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Yüksekova Çocuk Koroları Festivali"ni izledi.

Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, artık Hakkari'nin terörle değil çok daha güzel şeylerle anıldığını ifade etti.

Hakkari'de festivaller, sempozyumlar, Çukurca'da doğa sporları ve foto safari yapıldığını anımsatan Akbıyık, bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Kahye, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, iş adamı Teoman Zeydan, uzman müzikolog Ersin Antep, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, dernek temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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