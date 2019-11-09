Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, sınırdaki köyleri ziyaret etti
Son Dakika Güncel Vali Akbıyık, sınırdaki köyleri ziyaret etti

Vali Akbıyık, sınırdaki köyleri ziyaret etti

7 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli İlçesine bağlı Aktütün ve Konur köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Akbıyık, sınırdaki köyleri ziyaret etti, System.String[]

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli İlçesine bağlı Aktütün ve Konur köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.


Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Aktütün köyüne giden Vali Akbıyık, burada Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Konur köyü muhtarı Cafer Gezer ve Uğuraçan Köyü Muhtarı Tahirhan Tekin tarafından karşılandı. Daha sonra Konur köyüne geçen Vali Akbıyık, burada Aktütün, Konur ve Uğuraçan köyü sakinleriyle bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.


Vali Akbıyık daha sonra beraberindeki protokol üyeleri ve köylülerle birlikte 40 hane ve 300 nüfuslu Konur köyü ile 65 hane ve 540 nüfusu bulunan Uğuraçan köyünün içme suyunun karşılandığı dağın altından çıkan kaynak suyun bulunduğu alana giderek incelemelerde bulundu.


Köylülerle birlikte yürüyüş yaptıktan sonra Konur jöyü Dereyanı Mezrası İlk/Ortaokulu'nu ziyaret ederek burada görev yapan öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştiren Vali Akbıyık, daha sonra mezrada hizmet veren sağlık ocağında incelemelerde bulundu.


Vali Akbıyık, ziyaret ve incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı. - HAKKARİ

Şemdinli, Aktütün, Hakkari, Konur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması
Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 17:45:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, sınırdaki köyleri ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]