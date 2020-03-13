Vali Akbıyık, sosyal tesislerin yapılacağı alanı inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Akbıyık, sosyal tesislerin yapılacağı alanı inceledi - Son Dakika

Vali Akbıyık, sosyal tesislerin yapılacağı alanı inceledi

6 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, kentteki Zap Vadisi'nde sosyal tesislerin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, kentteki Zap Vadisi'nde sosyal tesislerin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince Zap Vadisi üzerinde yapımı devam eden "Zap Vadisi Sosyal Rekreasyon Tesisleri" projesini yerinde inceledi.

Akbıyık, projeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, tesislerin tamamlandığında yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda parkıyla, bahçesiyle, eğlence yerleriyle ve çocuk parklarıyla Hakkari'nin rahat edeceği bir yer olacağını anlattı.

Tesisin, Hakkarililere sosyal faaliyet olarak hafta sonları ve boş zamanlarda nefes aldıracağını anlatan Akbıyık, "Burada ilk olarak İl Özel İdaresinin araçlarıyla çalışmalara başladık. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzün araçları da dere ıslahında çalışıyor. Önümüzdeki yıllarda bu projeyi bitireceğiz ve Hakkari'de otel projesinden sonra ikinci önemli projemiz olacak."

Akbıyık'a ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da eşlik etti.

Vali Akbıyık, sosyal tesislerin yapılacağı alanı inceledi

Zap Vadisi, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:29 Kaynak: AA
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