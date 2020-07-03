Vali Akbıyık sporcularla birlikte rafting ve kano yaptı - Son Dakika

Vali Akbıyık sporcularla birlikte rafting ve kano yaptı

Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kış turizminin cazibe merkezi haline gelen 2800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunarak burada oluşturulan gölette eğitim alan sporcularla birlikte kano ve rafting yaptı.

Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kış turizminin cazibe merkezi haline gelen 2800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunarak burada oluşturulan gölette eğitim alan sporcularla birlikte kano ve rafting yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı

Vali Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri/Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte şehir merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan Mergabütan Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden 5 yıldızlı ve 120 yataklı sporcu konaklama merkezi inşaat çalışmalarını yerinde denetledi.

Yürütülen çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'dan bilgi alan Vali İdris Akbıyık daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte kayak merkezinde oluşturulan gölette eğitim alan sporcularla birlikte rafting ve kano yaptı. Burada açıklamada bulunan Vali İdris Akbıyık, Hakkari'nin hem kış hem de yaz sporlarına elverişli bir bölge olduğunu söyledi.

Hakkari'nin her alanda gelişmesini sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini kaydeden Vali Akbıyık, "Kayak merkezi sadece Hakkari'nin değil İran, Irak, Van ve bütün bölgenin cazibe merkezi olacak. Burada geçen yıl pist uzunluğunu 3 bin 500 metreye çıkardık. Ayrıca telesiyej sistemi kurduk. Vatandaşlarımız burada 6 ay boyunca kayak yapabiliyor. Diğer 6 ayda ise vatandaşlarımızın gelip temiz hava alabilecekleri, yürüyüş, piknik yapabilecekleri ve eğlenebilecekleri gölet yaptırdık. Çocuklarımız gölette kano yapıyor. Özellikle rafting eğitiminin başlangıcını burada yapacağız. Kendi sporcularımız ve dışarıdan gelecek sporcular için uluslararası müsabakalar için 5 yıldızlı 120 yataklı bir konaklama tesisinin ihalesini yaptık. Çalışmaları başladı. İnşallah 2 yıl içerisinde Hakkari Kayak Merkezi tüm Türkiye'nin yaz-kış cazibe merkezi olacak" dedi. - HAKKARİ

Kayak Merkezi, Emin Yıldırım, Hakkari, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 21:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Akbıyık sporcularla birlikte rafting ve kano yaptı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:40 2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti 16:23 Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:37 Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:25 Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı 10:07 Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:49 Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
00:37
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
00:00
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
23:14
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
20:36
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
"Havai fişek fabrikasına ilk ben girdim" diyen kişi korku dolu anları anlattı
18:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 03:59:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Akbıyık sporcularla birlikte rafting ve kano yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]