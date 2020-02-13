Vali Akbıyık, STK ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Akbıyık, STK ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Vali Akbıyık, STK ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi

6 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentteki sivil toplum kuruluşu (STK) ve dernek temsilcileriyle bir araya gelerek Hakkari'nin kalkınması ve sorunlarıyla ilgili görüş ve fikir alışverişinde bulundu.

Vali Akbıyık, STK ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentteki sivil toplum kuruluşu (STK) ve dernek temsilcileriyle bir araya gelerek Hakkari'nin kalkınması ve sorunlarıyla ilgili görüş ve fikir alışverişinde bulundu.


Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Akbıyık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, STK ve dernek temsilcileri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Vali İdris Akbıyık, toplantıya katılan temsilcilerle Hakkari'de yürütülen çalışmalar ve ilin sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Bu çerçevede, işsizlik başta olmak üzere şehrin imar ve kentsel dönüşüm açısından ihtiyaçları, eğitime yönelik yapılması gereken çalışmalar, spor yatırımları ve kayak tesisi, Hakkari'nin kültürünün ve değerlerinin tanıtılması, engellilerin yaşadığı sıkıntılar ve belediye çalışmaları ile ilgili istişare yapıldı.


Vali Akbıyık, STK'ların ilin sorunlarının çözümünde de önemli roller üstlenmesi gerektiğini belirtti. Vali Akbıyık, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, bu buluşmaların tekrarlanması temennisinde bulundu. - HAKKARİ

Sivil Toplum Kuruluşu, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:07 Kaynak: İHA
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