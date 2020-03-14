Vali Akbıyık'tan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vali Akbıyık'tan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı - Son Dakika

Vali Akbıyık'tan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

6 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık'tan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Akbıyık mesajında, "Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire" adlı tıp okulunun açılış tarihi olan 14 Mart 1827 ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmiş ve 14 Mart Tıp Bayramı olarak ilan edilmiştir. Tıp Bayramı, ilk kez 14 Mart 1919'da, tıp öğrencileri tarafından İstanbul'un işgali protesto edilerek kutlanmış ve o dönemin ünlü doktorları da bu kutlamaya katılmışlardır. Bu kutlama, aynı zamanda tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak tarihe geçmiştir. Hayatımızın hangi döneminde ne olursa olsun hepimiz için en önemli şey, tartışmasız olarak sağlıktır. Doğumdan ölüme kadar her an bizleri yaşatmayı, acılarımızı azaltmayı ve bizlere daha kaliteli bir yaşam sunmayı hedefleyen tüm sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Gayretli ve başarılı çalışmalarıyla hep daha ileriyi, daha iyiyi hedef alan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutlar, önümüzdeki günlerin hepsine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim" dedi. - HAKKARİ

Tıp Bayramı, İstanbul, Hakkari, 14 Mart, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:06 Kaynak: İHA
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