Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan 2700 rakımlı üs bölgesine ziyaret

Vali Akbıyık'tan 2700 rakımlı üs bölgesine ziyaret

6 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, annesiyle şehit düşen 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya'nın isminin yaşatıldığı 2 bin 700 rakımlı üs bölgesini ziyaret etti.

Vali Akbıyık'tan 2700 rakımlı üs bölgesine ziyaret, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, annesiyle şehit düşen 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya'nın isminin yaşatıldığı 2 bin 700 rakımlı üs bölgesini ziyaret etti.
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayer ile "Şehit Bebek M. Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi"ni ziyaret eden Akbıyık, burada görevli asker ve özel harekat polisleriyle sohbet etti.
Akbıyık ve beraberindekiler, bir süre zaman geçirdikleri güvenlik güçleriyle iftar yaptı.
Akbıyık, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i telefonla arayarak güvenlik güçlerinin selam ve saygılarını iletti.
Soylu ve Çetin de terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren güvenlik güçlerinin ramazan ayını tebrik ederek başarılar diledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Akbıyık, güvenlik güçleriyle iftarda bir araya geldiklerini belirterek, güvenlik güçlerinin yüksek moral ve motivasyonla görev yaptıklarını ve ülkenin emin ellerde olduğunu söyledi.
İftar programından sonra Yüksekova Efeler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret eden Akbıyık ve beraberindekiler, burada görevli askerlerle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:31 Kaynak: AA
Jandarma, Yüksekova, Karakaya, Güncel
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