Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" mesajı
Son Dakika Güncel Vali Akbıyık'tan '3 Aralık Dünya Engeliler Günü' mesajı - Son Dakika

Vali Akbıyık'tan "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" mesajı

6 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık'tan

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, "Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli kardeşlerimizin sesini duyurduğu özel bir gündür. Engelli vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden, mevcut imkan ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmaları, topluma etkin bir şekilde katılmaları, devletimizin ve tüm toplumun görev ve sorumluluğundadır. Geleceğe güvenle bakan güçlü ve sosyal bir toplum olmak için engelli vatandaşlarımızın herhangi bir eksiklik hissine kapılmalarına müsaade etmeden, sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayreti ile çalışmaktayız. Engelliler toplumumuzun birer parçasıdır. Onları yaşamın her alanında yanımızda görmek, engellerini aşarak yaşama sımsıkı sarılmaları konusunda onlara destek olmak, yarının birer engelli adayı olduğunun farkında olan herkesin insanlık görevidir. En büyük engelin zihinlerde ve kalplerde olduğu gerçeğinden hareketle Dünya Engelliler Günü'nün tüm dünyada ve ülkemizde engellilere karşı daha fazla anlayış ve hassasiyet geliştirmemize katkı sağlamasını temenni ediyor, engelli kardeşlerimize aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" dedi. - HAKKARİ

Hakkari, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:36 Kaynak: İHA
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