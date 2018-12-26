Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Ziyaret Tti

Vali Akbıyık'tan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Ziyaret Tti

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Vali Akbıyık'tan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Ziyaret Tti, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabibi Dt. Harun Aşan, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Alayı Atlı tarafından karşılanan Vali Akbıyık, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin birimlerini dolaşarak yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Vali Akbıyık, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine muayene olmak için gelen hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, onlarla bir süre sohbet etti.

Vali Akbıyık, daha sonra kentteki banka şubelerini ziyaret etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren banka müdürleri, Vali Akbıyık'a vatandaşlara sundukları hizmetlerle ilgili bilgi verdi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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