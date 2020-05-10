Vali Akbıyık'tan

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Vali Akbıyık, mesajında, "Huzurlu bir toplumun temeli, sağlam bir ailedir. Annelerimiz, ailenin temel direği ve toplumun geleceğidir. Anneler bizim en değerli varlığımızdır. Bizleri dünyaya getiren, yaşama hazırlayan onlardır. Bizim için her türlü fedakarlıkta bulunarak sevgi, şefkat ve merhametini bizden esirgemeyen annelerimizin hakkını ödemek elbette mümkün değildir. Onları her zaman başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir. Peygamber Efendimiz 'Cennet, anaların ayakları altındadır' Hadis-i Şerifi ile cenneti kazanmaya anneyi vesile kılmış, dinimizin kadına ve anneye verdiği değeri göstermiştir. Annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz boyunca sevgi ile kucaklamalı, dinimizin anneye 'öf' bile demeyi yasakladığını her zaman hatırlayarak gönüllerini hoş tutmalı ve hürmette kusur etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle toplumumuzu şekillendirmede büyük rolü olan annelerimizi en içten duygularımla selamlıyor, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - HAKKARİ