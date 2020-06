Vali Akbıyık'tan Babalar Günü mesajı - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Vali Akbıyık, mesajında, "Toplumumuzun en önemli yapı taşı olan aile; sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerler üzerine kurulmuş sosyal bir yapıdır. Bu yapının temel direklerinden birisi de babalarımızdır. Babalık; yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren babalarımız sonsuz bir sevgi ve özveri ile geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden ilk öğreticilerimizdendir. Bizi yaşama hazırlayan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, sevgisi ve hoşgörüsünü her daim paylaşan babalarımız, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir. Sadece bu anlamlı günde değil, her zaman babalarımızın gönüllerini hoş tutmalı, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz. Babalarımızın bizlerle gurur duyacağı, devlete, millete, topluma ve tüm insanlığa yararlı bireyler olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; başta büyük bir emekle yetiştirdikleri evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, ailesi için maddi-manevi bütün imkanlarını seferber eden tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum" dedi. - HAKKARİ