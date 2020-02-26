Vali Akbıyık'tan Başkan Zibek'e taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Akbıyık'tan Başkan Zibek'e taziye ziyareti - Son Dakika

Vali Akbıyık'tan Başkan Zibek'e taziye ziyareti

6 saat önce

Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, babası vefat eden Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

Vali Akbıyık'tan Başkan Zibek'e taziye ziyareti, System.String[]

Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, babası vefat eden Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.


Vali Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte hayatını kaybeden 73 yaşındaki 11 çocuk babası Hacı Veysi Zibek için Çatal Camii'nde oturulan taziyeye katıldı.


Vali Akbıyık, babasını kaybeden Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ailenin acısını paylaşan Vali Akbıyık, okunan duanın ardından taziyeden ayrıldı. - HAKKARİ

Nuri Öztürk, Yüksekova, Jandarma, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sınır ötesi harekatta görev alacak 400 komando Hatay'a sevk edildi
Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi Dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs Pakistan'a da sıçradı

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:00:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Akbıyık'tan Başkan Zibek'e taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]