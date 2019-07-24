Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Başsavcı Çınar'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Vali Akbıyık'tan Başsavcı Çınar'a ziyaret

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yeni görevine başlayan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar'ı makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık'tan Başsavcı Çınar'a ziyaret, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yeni görevine başlayan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar'ı makamında ziyaret etti.

Vali İdris Akbıyık, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından yayınlanan "Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi" ile Serik Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İsmet Çınar'ı ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını dileyerek, bir süre sohbet etti.

Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali İdris Akbıyık'a teşekkür etti. - HAKKARİ
Başsavcı, Hakkari, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar Son dakika! Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu Patlayan klima motoru duvar yıktı: 1 yaralı Deniz kıyılarının doldurulmasına AYM "dur" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 19:16:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Başsavcı Çınar'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]