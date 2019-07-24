Vali Akbıyık'tan Başsavcı Çınar'a ziyaret
1 saat önce
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yeni görevine başlayan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar'ı makamında ziyaret etti.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:59 Kaynak: İHA
Valisi İdris Akbıyık, yeni görevine başlayan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar
'ı makamında ziyaret etti.
Vali İdris Akbıyık, Hakim ve Savcılar Kurulu
(HSK) 1. Dairesi tarafından yayınlanan "Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi" ile Serik Cumhuriyet Başsavcılığı
görevinden Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İsmet Çınar'ı ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını dileyerek, bir süre sohbet etti.
Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali İdris Akbıyık'a teşekkür etti. - HAKKARİ
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