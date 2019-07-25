Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Başsavcı Çınar'a ziyaret
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Vali Akbıyık'tan Başsavcı Çınar'a ziyaret

23 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle kente atanan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar'ı ziyaret etti.

Vali Akbıyık'tan Başsavcı Çınar'a ziyaret, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle kente atanan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar'ı ziyaret etti.
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akbıyık, makamında ziyaret ettiği Çınar ile sohbet etti, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çınar ise Akbıyık'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:58 Kaynak: AA
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