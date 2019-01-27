Vali Akbıyık'tan Çocuk Oyun Merkezine Ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Belediyesi tarafından "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında yapılan Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Belediyesi tarafından "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında yapılan Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret etti.



Vali İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve eşi Esra Balık, çocukların yoğun ilgi gösterdiği Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi ziyaret etti. Merkezde bulunan ailelerle sohbet eden Vali Akbıyık, yakından ilgilendiği çocuklarla da oyun oynayarak kitap hediye etti. - HAKKARİ

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