Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Çökme Yaşanan Sahada İnceleme

Vali Akbıyık'tan Çökme Yaşanan Sahada İnceleme

1 saat önce

HAKKARİ (AA) – Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kar yağışı nedeniyle tribün çatısı çöken Merzan Futbol Sahasında incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık'tan Çökme Yaşanan Sahada İnceleme, System.String[]
HAKKARİ (AA) – Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kar yağışı nedeniyle tribün çatısı çöken Merzan Futbol Sahasında incelemelerde bulundu.


İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile futbol sahasına giden Akbıyık, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal'dan bilgi aldı.


Akbıyık, çatının onarılması için gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:36 Kaynak: AA

Hakkari, Futbol, Güncel
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