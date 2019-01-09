Vali Akbıyık'tan Çökme Yaşanan Sahada İnceleme
1 saat önce
HAKKARİ (AA) – Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kar yağışı nedeniyle tribün çatısı çöken Merzan Futbol Sahasında incelemelerde bulundu.
HAKKARİ (AA) – Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, kar yağışı nedeniyle tribün çatısı çöken Merzan Futbol
Sahasında incelemelerde bulundu.
İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile futbol sahasına giden Akbıyık, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal'dan bilgi aldı.
Akbıyık, çatının onarılması için gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:36 Kaynak: AA
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