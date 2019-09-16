Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Çukurca ilçesine ziyaret
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Vali Akbıyık'tan Çukurca ilçesine ziyaret

44 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesini ziyaret ederek, bazı incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık'tan Çukurca ilçesine ziyaret, System.String[]

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesini ziyaret ederek, bazı incelemelerde bulundu.


Vali Akbıyık, berberindekilerle Çukurca ilçesini ziyaret ederek, esnaflarla bir araya geldi. Esnafların sorunlarını dinledikten sonra vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Akbıyık, ilçedeki tarihi taş evlerinin turizme kazandırılarak ilçenin ekonomisine büyük bir katkı sağlandığını belirtti. - HAKKARİ

Hakkari, Çukurca, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:47 Kaynak: İHA
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