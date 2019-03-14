Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Derecik'e Ziyaret

Vali Akbıyık'tan Derecik'e Ziyaret

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırındaki Derecik ilçesini ziyaret etti.

Vali Akbıyık'tan Derecik'e Ziyaret, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırındaki Derecik ilçesini ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçeye giden Akbıyık, Kaymakam İdris Arslan, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Kaymakamlığı ziyaret eden Akbıyık, burada hizmet veren kurumları gezdi, ilgililerden bilgi aldı.

Kurum müdürleri ve muhtarlarla bir araya gelen Akbıyık, daha sonra Ortaklar Jandarma Karakolunu ziyaret ederek askerlerle sohbet etti.

Akbıyık'a ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:57 Kaynak: AA

Irak, İdris Akbıyık, Hakkari, Derecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Yaşındaki Çağatay'ın Muhtar Olmak İstediği Video Sosyal Medyayı Salladı İçişleri Bakanı Soylu, İYİ Parti Lideri Akşener'e Sert Sözlerle Yüklendi: İhanet Etti

İngiliz Parlamentosu, Başbakan May'in Önerisini Kabul Etti CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Ezana Saygısızlığa En Yüksek Direnci Ben Gösteririm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 22:58:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Derecik'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]