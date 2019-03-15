Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Derecik ve Şemdinli İlçelerine Ziyaret

Vali Akbıyık'tan Derecik ve Şemdinli İlçelerine Ziyaret

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Derecik ve Şemdinli ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Akbıyık'tan Derecik ve Şemdinli İlçelerine Ziyaret, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Derecik ve Şemdinli ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Derecik Kaymakamı İdris Arslan, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç tarafından karşılanan Vali Akbıyık, bir takım incelemelerden sonra kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya gelerek, yeni kurulan ilçesinin eksiklerini bir an önce tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Vali Akbıyık, daha sonra Şemdinli ilçesine geçerek aile destek merkezinde çeşitli kurslarda eğitim gören kursiyer ve usta öğreticilerle bir araya geldi. Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Akbıyık, devletin bütün imkanlarıyla halkın hizmetinde olduğunu belirtti. Vali Akbıyık, "Buradaki bütün kurumlarımızın amacı, evde boş kalan kadınlarımıza el becerini geliştirerek, meslek ve ileride iş sahibi olmaları için ön ayak olabilmektir" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:30 Kaynak: İHA

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