Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan esnaf ziyareti
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Vali Akbıyık'tan esnaf ziyareti

28 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, çarşı merkezinde vatandaşlarla bir araya geldikten sonra esnafı ziyaret etti.

Vali Akbıyık'tan esnaf ziyareti, System.String[]

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, çarşı merkezinde vatandaşlarla bir araya geldikten sonra esnafı ziyaret etti.


Göreve geldiği günden bu yana gerek idari sorumluluğunu yerine getiren gerekse de halkla bütünleşmek için il merkezi, ilçe, belde ve köy ziyaretlerini sürdüren Vali Akbıyık, zaman zaman çarşı merkezindeki esnafları da ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyor. İyi ve kötü günlerinde halkın yanında yer alarak taziyelerine katılan ve acılarını paylaşan Vali İdris Akbıyık, vatandaşların düğün törenlerine de iştirak ederek sevinçlerine ortak oluyor.


Vatandaşlar ise, kendilerini ziyaret ederek sorun ve taliplerini dinleyen ve birlikte çay içip sohbet eden Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyelerine teşekkür etti. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:27 Kaynak: İHA
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