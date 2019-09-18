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Vali Akbıyık'tan 'Gaziler Günü' mesajı

47 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık'tan 'Gaziler Günü' mesajı, System.String[]

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından, 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanı verilmesinin anısına 19 Eylül tarihi, 'Gaziler Günü' olarak kutlanırken, aynı zamanda 'Kahramanlık Günü' olarak da anılmaktadır. Şehitlik ve gazilik; toprağı vatan, insanı ulus yapan yüksek manevi değerlerdir. Üzerinde yaşadığı topraklar uğruna şehit olan veya gazilik rütbesine ulaşan her vatan evladı, milletimizin bağımsızlık tutkusunun sembolüdür. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de 'ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek, istiklalini ve istikbalini savunmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz' sözüyle ifade ettiği gibi ülkemize yönelen tehditlere karşı kendilerini siper eden kahraman askerlerimiz ve polislerimiz, aynı şuur ve fedakarlıkla görev yapmaktadırlar. Zaferlerle dolu Türk tarihinin temelinde de bu kahramanlık ruhu ve derin inanç vardır. Tarihin gördüğü en büyük destanların kahramanı olan aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin birçok cephede verdiği şanlı mücadele, milletimiz için en büyük övünç kaynağı, yolumuza ışık tutan en önemli kılavuzdur. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - HAKKARİ

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziler Günü, Hakkari, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
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