Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan İl Özel İdaresine Ziyaret

Vali Akbıyık'tan İl Özel İdaresine Ziyaret

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Özel İdaresini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Akbıyık'tan İl Özel İdaresine Ziyaret, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Özel İdaresini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Akbıyık; Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk, İl Özel İdaresi Genel Sekreter yardımcıları Mehmet Tunç ve Nurettin Fırat, İl Genel Meclisi Başkanı Gülizar İliş ve il encümenleri tarafından karşılandı. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk'u makamında ziyaret eden Vali Akbıyık, daha sonra il genel meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette il genel meclisinin genel çalışmaları, köylere yapılan ve yapılacak hizmetler ele alınarak değerlendirildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:45 Kaynak: İHA

Nurettin Fırat, Mehmet Tunç, Sekreter, Hakkari, Güncel
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