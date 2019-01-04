Vali Akbıyık'tan İl Özel İdaresine Ziyaret
1 saat önce
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Özel İdaresini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, İl Özel İdaresini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Akbıyık; Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter
Vekili Mustafa Duruk, İl Özel İdaresi Genel Sekreter yardımcıları Mehmet Tunç
ve Nurettin Fırat
, İl Genel Meclisi Başkanı Gülizar İliş ve il encümenleri tarafından karşılandı. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk'u makamında ziyaret eden Vali Akbıyık, daha sonra il genel meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette il genel meclisinin genel çalışmaları, köylere yapılan ve yapılacak hizmetler ele alınarak değerlendirildi. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:45 Kaynak: İHA
Son Dakika! GSS ve SGK Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı
Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Paralı Poşet Açıklaması: Kullanım Yüzde 50 Azaldı
CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu
Karadeniz Bölgesi'nin Lokomotifi Durumunda Olan KETAŞ Firması İflas Etti