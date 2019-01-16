Vali Akbıyık'tan Kanaat Önderi Pirozbeyoğlu'na Ziyaret
1 saat önce
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentin kanaat önderlerinden Orhan Pirozbeyoğlu'nu ziyaret etti.
Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, kentin kanaat önderlerinden Orhan Pirozbeyoğlu'nu ziyaret etti.
Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Bulvar Caddesi'ndeki mühendislik yazıhanesinde ziyaret ettiği Pirozbeyoğlu ile bir süre sohbet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pirozbeyoğlu, Vali Akbıyık'a teşekkür etti. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:38 Kaynak: İHA
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