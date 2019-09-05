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Vali Akbıyık'tan Kaymakam Doğramacı'ya ziyaret

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı'ndan Yüksekova Kaymakamlığı'na atanan Osman Doğramacı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık'tan Kaymakam Doğramacı'ya ziyaret, System.String[]

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı'ndan Yüksekova Kaymakamlığı'na atanan Osman Doğramacı'yı makamında ziyaret etti.

Yüksekova gelen Vali Akbıyık'ı, hükümet konağı önünde Kaymakam Doğramacı, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Veli Göçmen karşıladı.

Kaymakam Doğramacı'ya yeni görev yerinin hayırlı olması dileğinde bulunan Akbıyık, ardından Kaymakamlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyarette Vali Akbıyık'a Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Doruk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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