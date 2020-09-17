Vali Akbıyık'tan korona virüs denetimi - Son Dakika

Vali Akbıyık'tan korona virüs denetimi

Vali Akbıyık'tan korona virüs denetimi Hakkari Valisi İdris Akbıyık: "Sağlık için sokaklardayız" Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, korona virüs denetimine katılarak vatandaşı uyardı.

Vali Akbıyık'tan korona virüs denetimi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık: "Sağlık için sokaklardayız"

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, korona virüs denetimine katılarak vatandaşı uyardı.

Cadde ve sokakları tek dek dolaşan Vali Akbıyık; maske, sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara uyarıda bulundu. Yaşlılarla da karşılayan Vali Akbıyık, çok dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunarak, risk gurubunda olduklarını tekrar hatırlattı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, biraz daha ceza uygulama yoluna gideceklerini ifade ederek, "Vatandaşların maske ve hijyen konusundan kuralları uyma hususunda bütün memurlarla sivil toplum örgütü temsilcileri ve imamlarla denetim yapıyoruz. Bilinç oluşması, maske, mesafe ve hijyen konusundan dikkat edilmesi hususunda Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi bizde Cumhurbaşkanımızın talimatı, İçişleri Bakanlığı talimatı ve bilim kurulunun önerileri doğrultusunda 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetimlerini yapıyoruz. Hakkari'de Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi birçok korona vakası var. Bizde bunu düşürmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sadece sağlık kuruluşlarımız ve filyasyon ekiplerimiz değil tüm kamunun imkanlarını seferber etmeye çalışıyoruz. Artık biraz daha ceza uygulama yoluna gideceğiz. Yine merkezde ve ilçelerimizde yurtlarımızı ayarladık. Sonucu pozitif olup da sokağa çıkan vatandaşları almaya başladık. Yine şehirlerarası minibüslerde HES kodu uygulamasına devam diyoruz. Amacımız sağlıklı bir Hakkari'de hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesidir" şeklinde konuştu.

Bir esnafın Bulvar Caddesi'nde sigara içilmesinin yasaklanmasını istemi üzerine de Vali Akbıyık, "Haklı bir konuya değindin, önce maskeye uyalım. Burası için de gereğini yapacağız" cevabını verdi.

Yolda geçen ve maskesi olmayan vatandaşlara ise Vali Akbıyık maske dağıtarak, son defa kendilerini uyardıklarını hatırlattı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de köşe başlarında maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı.

Denetime İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılınç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve bazı kurum amirleri de katıldı.

Vali Akbıyık'tan korona virüs denetimi

Türkiye, Hakkari, toplum, Sivil, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Akbıyık'tan korona virüs denetimi - Son Dakika

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